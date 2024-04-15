«Автомобилист» сделал два броска в первом периоде матча с «Металлургом» и забил гол

«Автомобилист» сделал два броска по воротам «Металлурга» в первом периоде седьмого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Счет после первой двадцатиминутки был 2:1 в пользу «Магнитки». «Металлург» сделал по воротам соперника 14 бросков.

На данный момент команды играют второй период — магнитогорский клуб ведет со счетом 3:2.