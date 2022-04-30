Морозов о паузах на Евротур: «Третьяк уже заявил, что сборная будет ездить по стране, играть с клубами КХЛ»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал особенность календаря следующего сезона.

«Мы уже встречались с ФХР, провели несколько совещаний, — подчеркнул Морозов. — (Глава ФХР) Третьяк уже заявил, что сборная будет ездить по стране, играть с нашими клубами КХЛ. У нас есть видение, есть предложение по структуре, федерация нам должна ее согласовать. После чего мы можем создавать календарь. Мы отправили предложение, теперь матч на стороне федерации, но на словах мы обо всем договорились. Столько пауз, сколько в прошлом сезоне, не будет».