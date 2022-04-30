Илья Воробьев рассказал о перспективах нынешнего состава «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о перспективах этого состава команды.

— Можно сказать, что эта команда на вырост? Вы видите этот состав в будущем?

— Вижу. Если мы дошли до финала и проиграли в седьмой игре. Тут друго вопрос. Многие вещи в нашем мире немного другие. Посмотрим, что будет дальше.

— Вы говорите про легионеров?

— Про легионеров, про то, что в принципе будет дальше. Есть потолок. Есть многие вещи, под которые надо подстраиваться и перестраиваться. Надеюсь, что мы сохраним многих игроков.