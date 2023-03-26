Плющев: «Ак Барс» солиднее и грамотнее «Адмирала»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал победу «Ак Барса» над «Адмиралом» в полуфинале Восточной конференции КХЛ (4-2).

«Я перед началом серии говорил, что «Ак Барс» решит свои задачи, но «Адмирал» очень серьезно попортит нервы казанцам — в принципе, так оно и получилось. «Адмирал» выглядел более чем уверенным и более чем заряженным на игру. Если в первых двух матчах судьи немножечко не так смотрели на некоторые моменты, два раза не оставляя «Адмирал» втроем, серия сложилась бы для «Ак Барса» намного тяжелее.

Но в целом, конечно, «Ак Барс» солиднее, «Ак Барс» грамотнее, игроки и тренерский штаб имеют больше опыта, поэтому результат закономерен. Отмечу, правда, что последнюю игру я не видел и не знаю, как отработали судьи", — цитирует Плющева «Газета.Ru».

В финале Восточной конференции «Ак Барс» сыграет с «Авангардом». Первый матч серии пройдет 1 апреля в Казани.