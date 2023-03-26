Сушинский — о поражении «Торпедо» в серии со СКА: «Им просто не хватило опыта»
Бывший игрок сборной России Максим Сушинский рассказал, какая команда ему понравилась в плей-офф КХЛ.
«Мне в плей-офф понравились серии с участием «Торпедо». Знаю, что есть мнение: якобы эта команда принесла результат в жертву красивому хоккею. Не согласен. Кто сказал, что «Торпедо» не боролось? Они весь сезон играли в такой хоккей. Почему в плей-офф должны были что-то менять? Он приносил им плоды, они выигрывали, попали в плей-офф, прошли в первом раунде «Динамо». Плюс привлекли симпатии болельщиков. Вот то, как провел серию «Металлург» против «Авангарда», — это позор», — приводит «РБ Спорт» слова Сушинского.
Также он ответил на вопрос, почему команда из Нижнего Новгорода не смогла обыграть СКА ни в одном матче серии.
«Им просто опыта не хватило. Будь у ребят больше мастерства, они не дали бы армейцам со счета 1:3 отыграться в последнем матче. Нижегородцы «задергались», а СКА добавил. Не забывайте, что многие игроки, выступающие за «Торпедо», никогда раньше в плей-офф не играли», — добавил специалист.
Во втором раунде плей-офф КХЛ нижегородцы уступило в серии СКА, проиграв все четыре матча.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 2
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|26.03
|10:00
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 3