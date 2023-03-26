Сушинский — о поражении «Торпедо» в серии со СКА: «Им просто не хватило опыта»

Бывший игрок сборной России Максим Сушинский рассказал, какая команда ему понравилась в плей-офф КХЛ.

«Мне в плей-офф понравились серии с участием «Торпедо». Знаю, что есть мнение: якобы эта команда принесла результат в жертву красивому хоккею. Не согласен. Кто сказал, что «Торпедо» не боролось? Они весь сезон играли в такой хоккей. Почему в плей-офф должны были что-то менять? Он приносил им плоды, они выигрывали, попали в плей-офф, прошли в первом раунде «Динамо». Плюс привлекли симпатии болельщиков. Вот то, как провел серию «Металлург» против «Авангарда», — это позор», — приводит «РБ Спорт» слова Сушинского.

Также он ответил на вопрос, почему команда из Нижнего Новгорода не смогла обыграть СКА ни в одном матче серии.

«Им просто опыта не хватило. Будь у ребят больше мастерства, они не дали бы армейцам со счета 1:3 отыграться в последнем матче. Нижегородцы «задергались», а СКА добавил. Не забывайте, что многие игроки, выступающие за «Торпедо», никогда раньше в плей-офф не играли», — добавил специалист.

Во втором раунде плей-офф КХЛ нижегородцы уступило в серии СКА, проиграв все четыре матча.