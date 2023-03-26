Вратарь «Адмирала» Серебряков: «Жаль, что проиграли «Ак Барсу» при своих болельщиках»
Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:3) в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вылет из Кубка Гагарина.
Команда из Владивостока уступила казанцам в серии со счетом 2-4.
«Жаль, что проиграли при своих болельщиках — хотели еще подарить праздник во Владивостоке. Серия была интересной, а ключевой момент — это когда мы не смогли забрать одну из первых двух игр. 0-2 проигрывать — очень неприятно. Потом было тяжелее отыгрываться, тем более, с такой мастеровитой командой, как «Ак Барс».
По итогам сезона можно сказать, что мы были настоящей командой, действовали как один кулак, проделали огромную работу. Благодарен каждому игроку, кто работал и помогал мне. Горжусь командой. Рад, что мы сотворили историю для Владивостока», — приводит слова Серебрякова Metaratings.ru.
«Ак Барс» прошел «Адмирал» и сыграет с «Авангардом» в финале Восточной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 2
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|26.03
|10:00
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 3