Плющев считает, что Знарок не справляется со своей задачей, и не исключил отставку главного тренера «Ак Барса»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок может быть отправлен в отставку в течение сезона.

«На сегодняшний день это нормальное состояние «Ак Барса». Они достаточно неровно начали сезон. Наверное, есть моменты, связанные с предсезонной подготовкой, но больше с психологией и формированием команды. Очень много игроков, которые тянут оделяло на себя, не чувствуется командного духа, каждый реализует только свой потенциал.

Нельзя сказать, что это падение «Ак Барса». Команда укомплектована выше многих других соперников, но нет командной заинтересованности. Каждый отрабатывает свой контракт. Перед сезоном я говорил, что у Знарка будет стоять задача по созданию боеспособного коллектива. Пока он с этой задачей не справляется.

Нельзя исключать, что у «Ак Барса» может быть новый тренер по ходу сезона. Тем более приглашение советника Билялетдинова было не просто так. Это один из факторов нервозности тренера», — цитирует Плющева Legalbet.

На данный момент «Ак Барс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции (19 очков).