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13 октября, 18:51

«Барыс» обыграл «Адмирал» и прервал серию из двух домашних поражений подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Барыс» обыграл «Адмирал» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев отличились Егор Шалапов, Алихан Асетов и Энтони Луис. Единственную шайбу гостей забросил Николай Елисеев.

«Барыс» прервал серию из двух домашних поражений подряд и поднялся на четвертое место в таблице Восточной конференции с 19 очками в 18 матчах. «Адмирал» занимает седьмую строчку с 16 очками в 18 играх.

«Барыс» проведет следующий матч 15 октября дома против «Амура», «Адмирал» в этот же день встретится в гостях с «Авангардом».

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«Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Шалапов — 1, 9:33 — 1:0. Асетов — 1 (Шайхмедденов, Грэм), 14:31 — 2:0. Елисеев — 2 (Лисовец, Криштоф), 48:20 — 2:1. Луис — 6 (бол., Бракко, Вей), 50:55 — 3:1.

Вратари: Гудачек — Серебряков (59:40).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 26 (8+9+9) — 22 (7+10+5).

Судьи: Гамалей, Спирин.

13 октября. Астана. Барыс-Арена.

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