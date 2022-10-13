«Барыс» обыграл «Адмирал» и прервал серию из двух домашних поражений подряд
«Барыс» обыграл «Адмирал» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
У хозяев отличились Егор Шалапов, Алихан Асетов и Энтони Луис. Единственную шайбу гостей забросил Николай Елисеев.
«Барыс» прервал серию из двух домашних поражений подряд и поднялся на четвертое место в таблице Восточной конференции с 19 очками в 18 матчах. «Адмирал» занимает седьмую строчку с 16 очками в 18 играх.
«Барыс» проведет следующий матч 15 октября дома против «Амура», «Адмирал» в этот же день встретится в гостях с «Авангардом».
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«Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Голы: Шалапов — 1, 9:33 — 1:0. Асетов — 1 (Шайхмедденов, Грэм), 14:31 — 2:0. Елисеев — 2 (Лисовец, Криштоф), 48:20 — 2:1. Луис — 6 (бол., Бракко, Вей), 50:55 — 3:1.
Вратари: Гудачек — Серебряков (59:40).
Штраф: 14 — 10.
Броски: 26 (8+9+9) — 22 (7+10+5).
Судьи: Гамалей, Спирин.
13 октября. Астана. Барыс-Арена.
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