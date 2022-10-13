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Сегодня, 11:00

КХЛ, матчи 13 октября: «Локомотив» примет СКА, «Салават Юлаев» — «Торпедо»

«Локомотив» примет СКА, «Салават Юлаев» сыграет с «Торпедо» в матче КХЛ
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матчи регулярного чемпионата КХЛ 13 октября. «Витязь» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» примет СКА и другие встречи четверга.

Матчи КХЛ 13 октября:

16.30 (мск). «Авангард» — «Амур»

16.30. «Барыс» — «Адмирал»

17.00. «Салават Юлаев» — «Торпедо»

17.00. «Трактор» — «Сибирь»

19.30. «Локомотив» — СКА

19.30. «Сочи» — «Нефтехимик»

19.30. «Спартак» — «Динамо» Минск

19.30. «Витязь» — ЦСКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 17 16 1 33
2 Динамо М 18 13 5 28
3 Витязь 17 10 7 23
4 Торпедо 16 10 6 21
5 Локомотив 16 9 7 21
6 Спартак 18 8 10 21
7 ЦСКА 16 9 7 21
8 Динамо Мн 17 7 10 17
9 Куньлунь 18 7 11 17
10 Северсталь 17 7 10 17
11 Сочи 15 3 12 8
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 17 12 5 25
2 Металлург 17 11 6 24
3 Сал. Юлаев 16 9 7 20
4 Ак Барс 16 8 8 19
5 Сибирь 18 8 10 18
6 Барыс 17 8 9 17
7 Адмирал 17 7 10 16
8 Трактор 18 6 12 14
9 Авангард 16 6 10 13
10 Нефтехимик 17 6 11 13
11 Амур 16 5 11 13
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13.10 16:30
Авангард – Амур
 - : -
13.10 16:30
Барыс – Адмирал
 - : -
13.10 17:00
Сал. Юлаев – Торпедо
 - : -
13.10 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
13.10 19:30
Локомотив – СКА
 - : -
13.10 19:30
Витязь – ЦСКА
 - : -
13.10 19:30
Спартак – Динамо Мн
 - : -
13.10 19:30
Сочи – Нефтехимик
 - : -
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