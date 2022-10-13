«Локомотив» примет СКА, «Салават Юлаев» сыграет с «Торпедо» в матче КХЛ

Матчи регулярного чемпионата КХЛ 13 октября. «Витязь» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» примет СКА и другие встречи четверга.

Матчи КХЛ 13 октября:

16.30 (мск). «Авангард» — «Амур»

16.30. «Барыс» — «Адмирал»

17.00. «Салават Юлаев» — «Торпедо»

17.00. «Трактор» — «Сибирь»

19.30. «Локомотив» — СКА

19.30. «Сочи» — «Нефтехимик»

19.30. «Спартак» — «Динамо» Минск

19.30. «Витязь» — ЦСКА

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Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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