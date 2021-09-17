Питерс: «В матче с «Авангардом» определяющей стала игра в неравных составах»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).

«Сегодня определяющей стала игра в неравных составах. Соперник реализовал две попытки из двух, мы — ни одной. Это и определило результат. К тому же в третьем периоде, когда у нас появилась надежда, мы получили достаточно несуразное удаление за шесть человек на льду и за это поплатились. Шумаков неплохо сегодня сыграл, заработал оба удаления, вынуждал соперника фолить. Но ему следовало бы побыстрее обращаться с шайбой, принимать решения на льду. В остальном все неплохо.

Наша проблема в меньшинстве была в том, что мы низко опускались, прижимались и позволяли совершать открытые броски. В первом случае это был Толчинский, он нанес бросок без помехи. Такая же ситуация была и во втором голе. Я не спрашивал у Шикина, о чем он пытался сигнализировать арбитрам перед первым голом «Авангарда», но на скамейке мне сказали, что ему попала шайба в маску, о чем он и пытался сказать судьям», — цитирует Питерса официальный сайт КХЛ.

В составе победителей отличились Сергей Толчинский, Николай Прохоркин и Иван Телегин. Единственную шайбу у хозяев забросил Брукс Мэйсек.