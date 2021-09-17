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Хартли: «Каски потерял один зуб, но он был больше похож на клык медведя»

21:45
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:1).

«Все 60 минут мы замечательно отработали. Василий Демченко совершал ключевые спасения, две важные шайбы забросили в большинстве. Все очень старались. Награда нашла нас, ведь в прошлых матчах мы допустили ряд ошибок, они стоили нам побед. Сегодня была видна энергия, здорово катались.

У Оливера Каски есть порез, он настоящий воин, он вернулся на лед! Хорошо, что ему не сломали челюсть или кость. Когда я зашел в раздевалку, Оливеру заканчивали накладывать швы. Каски потерял один зуб, но он был больше похож на клык медведя, а не на зуб», — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.

В составе победителей отличились Сергей Толчинский, Николай Прохоркин и Иван Телегин. Единственную шайбу у хозяев забросил Брукс Мэйсек.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/17/489625.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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