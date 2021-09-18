Кулемин: «Одна и та же травма заняла несколько операций. Изначально ее сделали не совсем удачно»

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин в интервью «СЭ» признался, что доигрывал прошлый сезон, который он провел в «Магнитке», с повреждением и рассказал о перенесенных операциях.

— Вопрос вашего трудоустройства решился во второй половине межсезонья. Пауза с контрактом — следствие перенесенной операции?

— Как вы знаете, у меня была травма. После прошлого сезона пришлось сделать операцию. Чемпионат доигрывал с повреждением — было не все в порядке. Небольшая травма из-за неправильного лечения затянулась на весь прошлый сезон. А решился этот вопрос только после окончания чемпионата. Думаю, многие команды ждали, пока я восстановлюсь и буду готов. Многим не нравилось, что в прошлом сезоне я пропустил много игр, были сомнения по поводу моей физической формы.

— Честно, сбился со счета, какая это операция с момента возвращения в Россию. Напомните?

— Это все одна и та же травма, которая заняла несколько операций. Потому что изначально ее сделали не совсем удачно. Одна небольшая травма вылилась в несколько операций подряд. Ушел целый сезон, чтобы это исправить.

— Вы в конце концов поменяли клинику?

— Да, две последние операции делали в другой клинике — в Германии.

— Последняя операция, как я понимаю, прошла успешно?

— Да, все хорошо. Пару месяцев потребовалось на восстановление. Потом начал тренироваться и готовиться к новому сезону

— Был момент, когда врачи рекомендовали отказаться от хоккея?

— Так мне не говорили. Все-таки пытались сделать все удачно. Травма была не такая серьезная, чтобы ставилась под угрозу карьера. Скажу так: травма небольшая, но неприятная.

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