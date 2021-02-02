Питерс считает, что игра в неравных составах предопределила исход матча с «Барысом»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:2).

«Игра в неравных составах предопределила исход матча, мы выстояли в своем меньшинстве, а затем использовали свой шанс в большинстве в самом конце — это предопределило исход матча. Жукенов уже играл в большинстве в этом сезоне, нам нужно было найти замену Голышеву. Хорошо, что он полез на ворота, нашел этот отскок и забросил победную шайбу. Жукенов проводит хороший сезон в ВХЛ, он заслужил этот шанс в КХЛ и отлично им воспользовался», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Автомобилист» с 61 очком занимает пятое место в Восточной конференции, «Барыс» с 60 очком — на восьмой строчке.