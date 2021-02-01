Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (0:2).

— Неплохо провели два периода. Ожидали, что «Динамо» будет плотно играть в обороне и ждать наших ошибок. Были хорошие моменты, по такой игре надо было первыми забивать один-два гола. Но пропустили гол, противник дождался, свою шайбу забросил, — цитирует тренера сайт СКА.

— В третьем периоде на лед вышла другая команда. Что пошло не так?

— Сложно сказать, будем разбираться. Были хорошие подходы, но «Динамо» период провело с преимуществом.

— Третий период по сезону самый слабый для СКА. Чего не хватает?

— Не сказал бы, что у нас плохие третьи периоды. Сегодня так сложился матч.

— Нет ли желания хотя бы против звена Шипачева играть от обороны? Кагарлицкий вам забивает в каждой игре.

— Там была позиционная ошибка, в результате которой они и забили гол.

— Стремвалль и Ааалтонен работают по индивидуальной программе?

— Да-да. Идет ротация, смотрим на состояние игроков. Они тренируются по индивидуальному плану, как и Каменев.