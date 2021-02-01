Брагин — о поражении от «Динамо»: «Не сказал бы, что у нас плохие третьи периоды»
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (0:2).
— Неплохо провели два периода. Ожидали, что «Динамо» будет плотно играть в обороне и ждать наших ошибок. Были хорошие моменты, по такой игре надо было первыми забивать один-два гола. Но пропустили гол, противник дождался, свою шайбу забросил, — цитирует тренера сайт СКА.
— В третьем периоде на лед вышла другая команда. Что пошло не так?
— Сложно сказать, будем разбираться. Были хорошие подходы, но «Динамо» период провело с преимуществом.
— Третий период по сезону самый слабый для СКА. Чего не хватает?
— Не сказал бы, что у нас плохие третьи периоды. Сегодня так сложился матч.
— Нет ли желания хотя бы против звена Шипачева играть от обороны? Кагарлицкий вам забивает в каждой игре.
— Там была позиционная ошибка, в результате которой они и забили гол.
— Стремвалль и Ааалтонен работают по индивидуальной программе?
— Да-да. Идет ротация, смотрим на состояние игроков. Они тренируются по индивидуальному плану, как и Каменев.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/dinamo-ska-priess-konfierientsiia/
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