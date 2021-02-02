Форвард «Ак Барс» Доус оштрафован и дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Ак Барс» Найджел Доус отстранен на один матч по решению спортивно-дисциплинарного комитета, сообщается на официальном сайте КХЛ. Также на игрока наложен штраф.

1 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» Доус нанес удар коленом сопернику Понтусу Оберегу, который из-за этого не смог больше вернуться на лед.

«Ак Барс» является лидиром в турнирной таблице Восточной конференции.