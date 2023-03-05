Буцаев — о поражении от «Локомотива»: «Эмоции немного перехлестывали, не хватало хладнокровия»
Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива» (0:4).
«Болельщиков — с началом плей-офф на домашней арене, — цитирует пресс-служба КХЛ Буцаева. — Эмоции были на высочайшем уровне. Нас эмоции немного перехлестывали, не хватало хладнокровия. Но это плей-офф, мы играли перед собственными болельщиками. Нам предстоит очень достойный соперник. Пропустив два гола, очень тяжело отыграться. Особенно, в матчах плей-офф с таким соперником как «Локомотив». Мы пропустили два гола в меньшинстве. Большинство у соперника сработало сегодня. Пытались исправить положение. «Локомотив» — очень организованная команда, умеет играть по счету, знает, как убивать время и «сушить» игру. С такой командой, когда ты пропускаешь первым, очень сложно взломать эту организованную оборону. Мы пытались, были моменты. Психология? Пропущенные шайбы не считаются, считаются — победы. Главное, забить на один гол больше. Мы разобрали ошибки, но сегодня были другие моменты. Нужно верить в себя, серия не закончилась. Для нас — это опыт».
«Локомотив» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 7 марта на домашней площадке «Витязя» в Балашихе.
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Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
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ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|5.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|5.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|1 : 4
|5.03
|17:00
|
Динамо Мн – СКА
|0 : 4
|5.03
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|
Витязь – Локомотив
|0 : 4