Буцаев — о поражении от «Локомотива»: «Эмоции немного перехлестывали, не хватало хладнокровия»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива» (0:4).

«Болельщиков — с началом плей-офф на домашней арене, — цитирует пресс-служба КХЛ Буцаева. — Эмоции были на высочайшем уровне. Нас эмоции немного перехлестывали, не хватало хладнокровия. Но это плей-офф, мы играли перед собственными болельщиками. Нам предстоит очень достойный соперник. Пропустив два гола, очень тяжело отыграться. Особенно, в матчах плей-офф с таким соперником как «Локомотив». Мы пропустили два гола в меньшинстве. Большинство у соперника сработало сегодня. Пытались исправить положение. «Локомотив» — очень организованная команда, умеет играть по счету, знает, как убивать время и «сушить» игру. С такой командой, когда ты пропускаешь первым, очень сложно взломать эту организованную оборону. Мы пытались, были моменты. Психология? Пропущенные шайбы не считаются, считаются — победы. Главное, забить на один гол больше. Мы разобрали ошибки, но сегодня были другие моменты. Нужно верить в себя, серия не закончилась. Для нас — это опыт».

«Локомотив» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 7 марта на домашней площадке «Витязя» в Балашихе.