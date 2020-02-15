Пелино рассказал, чего ждет от Денисенко

Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:4). Несмотря на поражение, ярославский клуб обеспечил себе попадание в плей-офф.

— Поздравляю ЦСКА с победой. Сегодня была очень хорошая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Локо». — Обе команды создавали неплохие моменты на протяжении первых двух периодов. К сожалению, мы не использовали свои шансы. Когда ты совершаешь ошибку, как мы совершили в моменте со вторым голом, хорошая команда тебя наказывает. После этого было два красивых гола от Капризова, счет стал 0:4. Но я считаю, это была хорошая игра для болельщиков. И должен поблагодарить нашу организацию за то, что дали возможность ветерану произвести символическое вбрасывание перед матчем, для меня этот человек — герой.

— За две домашние игры с ЦСКА проиграли 0:7. Можно ли сказать, что между командами такой серьезный разрыв и можно ли его нивелировать?

— Каждая игра получается разной. Когда мы проиграли 0:3, я считаю, ЦСКА играл лучше. Сегодня мы сыграли лучше, чем в прошлой домашней игре против ЦСКА, даже несмотря на счет 0:4. Я не привык жаловаться, но если бы у нас получилось забить свои моменты, игра могла сложиться по-другому.

— Вы уже не первый раз заявляете Григория Денисенко тринадцатым нападающим, а затем ищете ему место в звеньях. Насколько вы понимаете, как его правильно использовать? Почему он не может выдать яркую игру за «Локомотив»?

— Я считаю, что Денисенко играет за нас хорошо. Я не меряю важность игрока только по голам и передачам. Мы пытаемся понять самые лучшие сочетания, учитывая Григория. Игрок его уровня может помочь любой тройке. Но только при одном условии — если игрок постоянно играет на высоком уровне, он уверен в себе. Это то, чего мы ждем от Денисенко в будущем.

— Во многих играх с лидерами «Локомотив» не может забить. Чего не хватает команде в атаке? Мастерство у форвардов есть.

— Во-первых, другие команды не позволяют забить. В двух играх против ЦСКА их вратарь сыграл хорошо. Я смотрел прошлую игру ЦСКА с «Барысом. Если бы их вратарь сыграл тогда так, как сегодня, возможно, и результат там был бы иным. Что касается «Ак Барса», в последней игре в Казани за два последних периода мы серьезно перебросали их. Возможно, их вратарь в той игре сыграл хорошо, возможно, мы недостаточно хорошо бросали. Такое происходит. Пока я не переживаю по поводу голов.