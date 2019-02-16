Павел Бучневич: "В Череповце воспитывают чемпионов мира и Олимпиад. Хочется, чтобы "Северсталь" оставили в КХЛ"

Нападающий "Рейнджерс" и воспитанник "Северстали" Павел Бучневич поделился мнением о слухах об исключении череповецкого клуба из КХЛ.

– Как относитесь к слухам о возможном исключении "Северстали" из КХЛ?

– Конечно, это грустная новость. В Череповце не осталось никакого спорта. Только хоккей. Там воспитывают чемпионов мира и Олимпиады. Хочется, что команду оставили в КХЛ. Иначе дети будут уезжать. Сейчас хороший дворец, пришел Андрей Разин – стали побеждать. Надеюсь, что все изменится. (Александр Чехов)​

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