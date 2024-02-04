Пакетт стал автором самого быстрого хет-трика «Динамо» в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт сделал хет-трик в первом периоде матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

30-летний канадец забросил три шайбы за 6 минут и 10 секунд, став автором самого быстрого хет-трика «Динамо» в КХЛ, информирует пресс-служба лиги.

Также этот хет-трик стал 31-м в текущем регулярном чемпионате. Регулярка сезона-2023/24 установила новый рекорд по числу случаев, когда игроки забрасывали 3+ шайбы в одном матче.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».