«Северсталь» на последней минуте вырвала победу у «Торпедо»
«Торпедо» дома проиграло «Северстали» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.
У хозяев шайбы забросили Владислав Фирстов и Егор Виноградов. У гостей отличились Данил Аймурзин, Егор Степанов и Руслан Абросимов. Победный гол череповчане забили за 20 секунд до конца третьего периода.
Нижегородцы проиграли пятый матч подряд.
«Торпедо» идет пятым на «Западе» после 59 матчей (69 очков), «Северсталь» — шестая (67 очков после 58 игр).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Фирстов — 17, 6:23 — 1:0. Аймурзин — 14 (Пилипенко, Ярош), 9:14 — 1:1. Виноградов — 2, 32:04 — 2:1. Степанов — 10 (Иванцов, Давыдов), 55:29 — 2:2. Абросимов — 13 (Коростелев, Ярош), 59:40 — 2:3.
Вратари: Кульбаков (59:40) — Самойлов.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 24 (7+10+7) — 32 (7+13+12).
Судьи: Кочетов, Морозов.
4 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
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