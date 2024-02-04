Ротенберг — о матче с «Салаватом Юлаевым»: «В третьем периоде наудалялись. Нельзя расслаблять булки»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:3).

До третьего периода петербуржцы вели в счете 4:0. В третьей 20-минутке команда из Уфы отыграла три гола.

«Хорошая игра, отличный хоккей. Думаю, болельщикам матч очень понравился. Собрались полные трибуны. Тяжелая победа для нас. Понимали, что «Салават» — очень быстрая команда, разобрали соперника. Два периода играли отлично, в третий наудалялись, отошли от наших принципов. Надо отдать должное сопернику — очень быстрая команда, отлично сыграли в третьем периоде. Для нас это хороший урок. Как говорится: «Нельзя расслаблять булки». Учтем это на будущее», — приводит пресс-служба клуба слова Ротенберга.

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 83 очками после 59 матчей. 6 февраля команда Ротенберга отправится в гости к «Авангарду».