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Оямяки установил новый снайперский рекорд для финских игроков в КХЛ

19:17
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Нападающий «Витязя» Нико Оямяки отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

Для него эта шайба стала 29-й в нынешнем сезоне. Таким образом, Оямяки побил снайперский рекорд для представителей Финляндии в КХЛ в рамках одного чемпионата.

Предыдущее достижение принадлежало нападающему «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнену, который в сезоне-2020/2021 забросил 28 шайб.

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Иван Шитик все материалы автора
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