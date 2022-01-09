«Северсталь» победила «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда Андрея Разина переиграл соперника со счетом 4:1.

Защитник череповчан Илья Хохлов набрал в этом матче 2 (1+1) очка.

«Северсталь» имеет в активе 59 очков и занимает пятое место в Западной конференции. «Сочи» остался на 11-й строчке (41 очко).

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«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Думбадзе — 8 (Гераськин), 8:08 — 1:0. Хохлов — 4 (Гуслистов), 22:07 — 2:0. Морозов — 9 (Лишка, Хохлов), 34:28 — 3:0. Макеев — 2 (Хабаров), 44:52 — 4:0. Петьков — 5, 46:09 — 4:1. Морозов — 5 (бол., Точицкий, Завгородний), 59:47 — 4:2.

Вратари: Подъяпольский — Хелльберг.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (7+14+6) — 24 (5+9+10).

Судьи: Лаврентьев, Сергеев.

9 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».