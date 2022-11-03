Опрос генменеджеров КХЛ: Ротенберг — лучший руководитель

По результатам анонимного опроса генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», больше всего голосов (6 из 21) получил вице-президент СКА Роман Ротенберг.

С января 2022 года Ротенберг совмещает посты вице-президента и главного тренера.

Четыре руководителя проголосовали за Игоря Есмантовича (ЦСКА), три — за Игоря Варицкого («Витязь»).

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».