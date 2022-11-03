Опрос генменеджеров КХЛ: Николаев — лучший вратарь КХЛ
Анонимный опрос генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», выявил, что большинство (5 из 21) считают лучшим вратарем лиги Дмитрия Николаева из СКА.
Четыре руководителя проголосовали за Эдди Паскуале из «Магнитки», три — за Андрея Кареева («Салават Юлаев»), по два — за Илью Коновалова («Динамо» М), Никиту Серебрякова («Адмирал») и Василия Кошечкина («Металлург»).
В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».
Фото «СЭ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|26
|24
|2
|49
|2
|ЦСКА
|24
|17
|7
|37
|3
|Динамо М
|26
|16
|10
|36
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|33
|5
|Торпедо
|25
|15
|10
|31
|6
|Витязь
|25
|11
|14
|28
|7
|Спартак
|26
|11
|15
|27
|8
|Динамо Мн
|26
|11
|15
|26
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|23
|3
|20
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|25
|17
|8
|37
|2
|Сал. Юлаев
|24
|15
|9
|34
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|26
|14
|12
|30
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Авангард
|25
|11
|14
|25
|7
|Барыс
|26
|12
|14
|25
|8
|Трактор
|26
|11
|15
|25
|9
|Ак Барс
|24
|10
|14
|24
|10
|Амур
|24
|8
|16
|20
|11
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
|3.11
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|3.11
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|3.11
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|3.11
|19:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|3.11
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|3.11
|19:30
|
Локомотив – Металлург
|- : -
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