Опрос генменеджеров КХЛ: Николаев — лучший вратарь КХЛ

Анонимный опрос генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», выявил, что большинство (5 из 21) считают лучшим вратарем лиги Дмитрия Николаева из СКА.

Четыре руководителя проголосовали за Эдди Паскуале из «Магнитки», три — за Андрея Кареева («Салават Юлаев»), по два — за Илью Коновалова («Динамо» М), Никиту Серебрякова («Адмирал») и Василия Кошечкина («Металлург»).

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».