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Сегодня, 11:00

Опрос генменеджеров КХЛ: Николаев — лучший вратарь КХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Анонимный опрос генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», выявил, что большинство (5 из 21) считают лучшим вратарем лиги Дмитрия Николаева из СКА.

Четыре руководителя проголосовали за Эдди Паскуале из «Магнитки», три — за Андрея Кареева («Салават Юлаев»), по два — за Илью Коновалова («Динамо» М), Никиту Серебрякова («Адмирал») и Василия Кошечкина («Металлург»).

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».

Игорь Есмантович и&nbsp;Роман Ротенберг. Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
Опрос генменеджеров КХЛ. Фото "СЭ"
Фото «СЭ»
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