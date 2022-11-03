Опрос генменеджеров КХЛ: Хайруллин станет лучшим бомбардиром регулярки
По результатам анонимного опроса генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», большинство (14 из 21) считает, что лучшим бомбардиром регулярного чемпионата станет нападающий СКА Марат Хайруллин.
Три руководителя проголосовали за Брукса Мэйсека из «Автомобилиста», по одному — за Михаила Григоренко (ЦСКА), Рида Буше («Авангард»), Корбэна Найта «(Авангард») и Стефана Да Косту («Автомобилист»).
В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».
Фото «СЭ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|26
|24
|2
|49
|2
|ЦСКА
|24
|17
|7
|37
|3
|Динамо М
|26
|16
|10
|36
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|33
|5
|Торпедо
|25
|15
|10
|31
|6
|Витязь
|25
|11
|14
|28
|7
|Спартак
|26
|11
|15
|27
|8
|Динамо Мн
|26
|11
|15
|26
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|23
|3
|20
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|25
|17
|8
|37
|2
|Сал. Юлаев
|24
|15
|9
|34
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|26
|14
|12
|30
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Авангард
|25
|11
|14
|25
|7
|Барыс
|26
|12
|14
|25
|8
|Трактор
|26
|11
|15
|25
|9
|Ак Барс
|24
|10
|14
|24
|10
|Амур
|24
|8
|16
|20
|11
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
Результаты / календарь
24.10
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31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
|3.11
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|3.11
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|3.11
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|3.11
|19:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|3.11
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|3.11
|19:30
|
Локомотив – Металлург
|- : -
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