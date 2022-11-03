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Сегодня, 10:45

Опрос генменеджеров КХЛ: Хайруллин станет лучшим бомбардиром регулярки

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Фото Global Look Press

По результатам анонимного опроса генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», большинство (14 из 21) считает, что лучшим бомбардиром регулярного чемпионата станет нападающий СКА Марат Хайруллин.

Три руководителя проголосовали за Брукса Мэйсека из «Автомобилиста», по одному — за Михаила Григоренко (ЦСКА), Рида Буше («Авангард»), Корбэна Найта «(Авангард») и Стефана Да Косту («Автомобилист»).

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».

Игорь Есмантович и&nbsp;Роман Ротенберг. Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
Опрос генменеджеров КХЛ. Фото "СЭ"
Фото «СЭ»
Марат Хайруллин
КХЛ
ХК СКА
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