Стали известны все 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина — 2024

Определились все 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

Во вторник, 20 февраля, «Нефтехимик» проиграл минскому «Динамо» (1:2) и лишился шансов догнать идущий на восьмом месте в таблице Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Амур». Хабаровчане стали последней командой, которая обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

От «Запада» в плей-офф вышли СКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо».

От «Востока» участниками Кубка Гагарина стали «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур».

Розыгрыш плей-офф стартует 29 февраля, окончательные пары первого раунда определятся позднее.