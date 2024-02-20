Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик»
Минское «Динамо» дома победило «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ — 2:1.
У хозяев голы забили Роберт Хэмилтон и Вячеслав Основин. У гостей шайбу забросил Александр Дергачев.
Минчане одержали вторую победу подряд. «Динамо» набрало 67 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд. Клуб из Нижнекамска с 66 очками — на 9-й строчке таблицы «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Хэмилтон — 4 (бол., Волков), 18:59 — 1:0. Основин — 4 (Ковгореня, Сушко), 29:20 — 2:0. Дергачев — 17 (бол., Белозеров), 50:44 — 2:1.
Вратари: Колосов — Загидулин (59:05).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 22 (6+8+8) — 29 (7+11+11).
Судьи: Гамалей, Оскирко.
20 февраля. Минск. «Минск-Арена». 13790 зрителей.
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