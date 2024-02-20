«Куньлунь» выиграл у «Сочи»
«Куньлунь» дома обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.
У хозяев голы забивали Шуай Фу, Девин Броссо, Фу Джианг и Брэндон Макмиллан.
«Куньлунь» набрал 52 очка и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Сочи» набрал 51 очко и расположился на 10-й строчке «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)
Голы: С. Фу — 12 (П. Фу, Сомерби), 30:19 — 1:0. Броссо — 22 (Вонг, Оттенбрайт), 30:34 — 2:0. П. Фу — 9 (Оттенбрайт, Кэмпбелл), 33:37 — 3:0. Макмиллан — 9 (Фрэм, С. Фу), 35:38 — 4:0.
Вратари: Джурасик — Бердин (Третьяк, 35:38).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (12+7+8) — 29 (15+6+8).
Судьи: Акузовский, Васильев.
20 февраля. Мытищи. Арена Мытищи. 672 зрителя.
Источник: КХЛ
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|20.02
|15:30
|
Сибирь – Лада
|3 : 0
|20.02
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|4 : 2
|20.02
|19:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|2 : 1
|20.02
|19:30
|
СКА – Северсталь
|0 : 3
|20.02
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|7 : 3
|20.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|4 : 0
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