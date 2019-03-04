Огненная встреча: фанаты "Металлурга" устроили для команды файер-шоу

Поздно вечером 3 марта "Металлург" вернулся из Уфы после победы в четвертом матче серии Кубка Гагарина над "Салаватом Юлаевым" (2:1, ОТ).

Возле домашней ледовой арены команду встретили десятки болельщиков, устроив файер-шоу.

– Спасибо каждому, кто принял участие в этом действии – команда должна чувствовать поддержку болельщиков не только во время домашних матчей! – прокомментировала событие пресс-служба клуба.

После четырех матчей счет в серии 2:2. Следующая игра состоится 5 марта в Магнитогорске.