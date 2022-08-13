Хмелевский — о дебюте за «Салават»: «Если кто-то бьет твоего брата, ты не можешь просто смотреть. Один за всех, и все за одного»
Новичок «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский оценил свой дебют за уфимцев, который пришелся на матч с «Северсталью».
— Думаю, все нормально. Игра шла все лучше и лучше. Рад, что ребята приняли меня хорошо, и мы выиграли. Всех с победой!
— Сегодня самый сложный период в плане акклиматизации, ваш четвертый день в Уфе. Как себя чувствовали на льду?
— Уже лучше. Первые два дня было тяжело, но сегодня выспался и хорошо чувствовал себя в игре.
— Сегодня вы дважды сталкивались с игроком «Северстали» Даниилом Вовченко. Что не поделили?
— Я увидел, как он ударил нашего молодого игрока в спину. Если кто-то бьет твоего брата, ты же не можешь просто смотреть. Один за всех, и все за одного.
— Как оцените свой дебют? Чего не хватило, чтобы забить?
— Я рад, что мы выиграли. Моменты у меня были, но не забил. Буду бросать, работать — и зайдет шайба. Перед сегодняшним матчем я тренировался всего один раз. Нужно привыкнуть к большой площадке, и все будет нормально.
— Сколько времени вам потребуется, чтобы набрать оптимальные кондиции?
— Думаю, еще неделя — и нормально все будет. Пока я сыграл только один матч, а обычно это занимает пару игр.
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|Витязь
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|Динамо М
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Авангард
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|Автомобилист
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|Барыс
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|Металлург
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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