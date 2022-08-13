Хмелевский — о дебюте за «Салават»: «Если кто-то бьет твоего брата, ты не можешь просто смотреть. Один за всех, и все за одного»

Новичок «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский оценил свой дебют за уфимцев, который пришелся на матч с «Северсталью».

— Думаю, все нормально. Игра шла все лучше и лучше. Рад, что ребята приняли меня хорошо, и мы выиграли. Всех с победой!

— Сегодня самый сложный период в плане акклиматизации, ваш четвертый день в Уфе. Как себя чувствовали на льду?

— Уже лучше. Первые два дня было тяжело, но сегодня выспался и хорошо чувствовал себя в игре.

— Сегодня вы дважды сталкивались с игроком «Северстали» Даниилом Вовченко. Что не поделили?

— Я увидел, как он ударил нашего молодого игрока в спину. Если кто-то бьет твоего брата, ты же не можешь просто смотреть. Один за всех, и все за одного.

— Как оцените свой дебют? Чего не хватило, чтобы забить?

— Я рад, что мы выиграли. Моменты у меня были, но не забил. Буду бросать, работать — и зайдет шайба. Перед сегодняшним матчем я тренировался всего один раз. Нужно привыкнуть к большой площадке, и все будет нормально.

— Сколько времени вам потребуется, чтобы набрать оптимальные кондиции?

— Думаю, еще неделя — и нормально все будет. Пока я сыграл только один матч, а обычно это занимает пару игр.