Бочаров: «Все мысли у меня сейчас связаны с «Локомотивом»

Голкипер «Локомотива» Иван Бочаров рассказал, как проходит его адаптация в команде.

«Все мысли у меня сейчас связаны с «Локомотивом». Я сюда перешел, чтобы помогать ребятам и добиваться самых высоких целей.

Все отлично и в плане адаптации, знакомый тренерский штаб, многих ребят я знал по команде. Достаточно легко было адаптироваться в «Локомотиве». Все поддерживают и помогают. Отличная атмосфера в команде», — цитирует голкипера сайт КХЛ.