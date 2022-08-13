Разин: «В хоккее выигрывает тот, кто забивает, а не тот, кто удерживает счет»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги выставочного матча против «Салавата Юлаева» на Кубке Республики Башкортостан.

«Мы третий раз на этом турнире. Спасибо организаторам за то, что нас приглашают. Здесь все красочно и замечательно. Несмотря на лето, для нашей подготовки созданы все условия.

Хочу поздравить команду «Салават» с победой на турнире, с победой в сегодняшнем матче. По игре: идет обычная подготовка, думаю, что мы доставили зрителям удовольствие. Моменты были и у нас, и у соперника. К сожалению, мы свои не реализовали, Уфа реализовала — это обычные слова, но так и есть. В хоккее выигрывает тот, кто забивает, а не тот, кто удерживает счет», — цитирует тренера сайт КХЛ.