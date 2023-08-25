Лабейт — о переходе в «Барыс»: «Хочется оставить след в КХЛ»
Американский новичок «Барыса», нападающий Джозеф Лабейт в интервью «СЭ» прокомментировал переход в клуб из Казахстана.
— Какой главный аргумент в пользу выбора «Барыса» в межсезонье?
— Девять лет я играл в Северной Америке, попал в НХЛ, провел много сезонов в АХЛ. Сейчас я готов к переменам. КХЛ — одна из сильнейших лиг в мире. Очень рад, что получил возможность приехать сюда. Постараюсь принести максимальную пользу нашей команде.
— Что вы знали о КХЛ и Казахстане до того, как подписали контракт?
— Я хорошо подготовился (улыбается). Мой друг — Кертис Волк — играл здесь четыре года. Мы разговаривали с ним о «Барысе», он ввел меня в курс дела. Также общался с другими ребятами, которые играли здесь. И я очень рад, что приехал сюда.
— Нервничали перед переездом? Это ваш первый опыт игры не в Северной Америке.
— Я бы не сказал, что «нервничал» — подходящее слово. Уместнее сказать, что я был немного взволнован. КХЛ — новая лига для меня. Новый старт в чемпионате, в котором меня толком никто не знает. Хочется доказать, что я готов играть в этой лиге, что на меня можно положиться и что я могу оставить след в КХЛ. Назвал бы это небольшим волнением.
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