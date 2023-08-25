Лучший снайпер в истории «Адмирала» Саюстов завершил карьеру в 35 лет

Лучший снайпер в истории «Адмирала» Дмитрий Саюстов объявил о завершении карьеру в 35 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард выступал в составе дальневосточного клуба с 2015 по 2017 год, а также с 2021-го по нынешнее время. На его счету 212 матчей и 74 (44+30) очка.

Тажке Саюстов выступал в составе «Торпедо», ЦСКА, «Трактора», «Салавата Юлаева» и «Сибири». Всего в КХЛ он провел 585 матчей и набрал 155 (86+69) очков.