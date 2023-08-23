Турнир имени Пучкова: расписание и результаты матчей турнира клубов КХЛ в Санкт-Петербурге
Предсезонный хоккейный турнир был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. Затем, после семи лет перерыва, соревнования начали проводить вновь. Однако с 1999 года в них принимали участие только местные клубы. Затем с 2009 по 2013 турнир не проводили. НО в 2014 году по инициативе ХК СКА турнир имени Н. Г. Пучкова вновь был возрожден.
Даты и участники
Перед стартом нового сезона КХЛ в турнире примут участие СКА, «Автомобилист», «Северсталь», «Сибирь» и «Сочи». Турнир проходит с 21 по 26 августа.
Расписание и результаты матчей
21 августа, понедельник
«Сочи» — «Северсталь» — 1:7
«Автомобилист» — «Сибирь» — 0:1
22 августа, вторник
СКА — «Автомобилист» — 5:2
23 августа, среда
15:00 — «Северсталь» — «Сибирь»
19:30 — СКА — «Сочи»
24 августа, четверг
19:30 — «Автомобилист» — «Северсталь»
25 августа, пятница
15:00 — «Автомобилист» — «Сочи»
19:30 — СКА — «Сибирь»
26 августа, суббота
15:00 — «Сочи» — «Сибирь»
19:30 — СКА — «Северсталь»
Прямые трансляции матчей покажут телеканалы 78, Матч! Страна, KHL и KHL Prime, также эфир будет доступен в официальном сообществе СКА Вконтакте.
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