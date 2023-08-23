Турнир имени Пучкова: расписание и результаты матчей турнира клубов КХЛ в Санкт-Петербурге

С 21 по 26 августа в Санкт-Петербурге проходит традиционный турнир имени Н.Г. Пучкова.

Предсезонный хоккейный турнир был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. Затем, после семи лет перерыва, соревнования начали проводить вновь. Однако с 1999 года в них принимали участие только местные клубы. Затем с 2009 по 2013 турнир не проводили. НО в 2014 году по инициативе ХК СКА турнир имени Н. Г. Пучкова вновь был возрожден.

Даты и участники

Перед стартом нового сезона КХЛ в турнире примут участие СКА, «Автомобилист», «Северсталь», «Сибирь» и «Сочи». Турнир проходит с 21 по 26 августа.

Расписание и результаты матчей

21 августа, понедельник

«Сочи» — «Северсталь» — 1:7

«Автомобилист» — «Сибирь» — 0:1

22 августа, вторник

СКА — «Автомобилист» — 5:2

23 августа, среда

15:00 — «Северсталь» — «Сибирь»

19:30 — СКА — «Сочи»

24 августа, четверг

19:30 — «Автомобилист» — «Северсталь»

25 августа, пятница 15:00 — «Автомобилист» — «Сочи» 19:30 — СКА — «Сибирь» 26 августа, суббота 15:00 — «Сочи» — «Сибирь» 19:30 — СКА — «Северсталь»

Прямые трансляции матчей покажут телеканалы 78, Матч! Страна, KHL и KHL Prime, также эфир будет доступен в официальном сообществе СКА Вконтакте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона