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Новички «Авангарда» определились с игровыми номерами

19:15
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Омский «Авангард» назвал номера, под которыми будут выступать новички команды в сезоне-2021/22.

Василий Демченко — 94

Владимир Брюквин — 23

Александр Дергачев — 18

Владимир Жарков — 52

Ярослав Косов — 97

Франсис Паре — 91

Иван Телегин — 77

Дмитрий Шевченко — 15

Петер Цегларик — 34

Регулярный чемпионат в КХЛ стартует 1 сентября. В минувшем сезоне омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, одолев в финале ЦСКА (4-2).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1417490813421039616

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