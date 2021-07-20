Новички «Авангарда» определились с игровыми номерами
19:15
Омский «Авангард» назвал номера, под которыми будут выступать новички команды в сезоне-2021/22.
Василий Демченко — 94
Владимир Брюквин — 23
Александр Дергачев — 18
Владимир Жарков — 52
Ярослав Косов — 97
Франсис Паре — 91
Иван Телегин — 77
Дмитрий Шевченко — 15
Петер Цегларик — 34
Регулярный чемпионат в КХЛ стартует 1 сентября. В минувшем сезоне омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, одолев в финале ЦСКА (4-2).
Дополнительная информация:
https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1417490813421039616
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