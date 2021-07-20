Новички «Авангарда» определились с игровыми номерами

Омский «Авангард» назвал номера, под которыми будут выступать новички команды в сезоне-2021/22.

Василий Демченко — 94

Владимир Брюквин — 23

Александр Дергачев — 18

Владимир Жарков — 52

Ярослав Косов — 97

Франсис Паре — 91

Иван Телегин — 77

Дмитрий Шевченко — 15

Петер Цегларик — 34

Новички «Авангарда» выбрали игровые номера! Чей нравится больше всех? ? pic.twitter.com/cyqQwEdj1c — ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 20, 2021

Регулярный чемпионат в КХЛ стартует 1 сентября. В минувшем сезоне омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, одолев в финале ЦСКА (4-2).