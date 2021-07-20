Спортивный директор «Спартака» высказался о возможном подписании Ковальчука
22:00
Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал об интересе к экс-форварду «Авангарда» Илье Ковальчуку.
«На сегодняшний день, как мы понимаем, Илья ждет открытия рынка свободных агентов и в первую очередь будет рассматривать варианты продолжения карьеры в Северной Америке. Если у него там что-то не пойдет, то, конечно, «Спартак» очень хотел бы видеть его в своем составе. Будем общаться», — сказал Беляев в интервью пресс-службе клуба.
30 апреля «Авангард» объявил о расторжении контракта с Ковальчуком по обоюдному согласию сторон. 38-летний форвард выступал за омичей с декабря 2020 года, в составе команды он в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.
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