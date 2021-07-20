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Скабелка: «Локомотив» стал сильнее физически. Уровень заметно вырос»

17:12
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка рассказал о старте предсезонной подготовки ярославского клуба.

«Если мы и изменили план подготовки к сезону, то несильно. Этот момент у нас уже налажен. Могу сказать, что команда стала сильнее физически. Это видно по нашим тестам. Уровень заметно вырос. В связи с этим нагрузка немного корректируется», — цитирует Скабелку пресс-служба клуба в Twitter.

В сезоне-2020/21 «Локомотив» дошел до второго раунда плей-офф, где уступил ЦСКА (счет в серии — 3-4).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hclokomotiv/status/1417469390023503873

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