Новая арена "Автомобилиста" будет вмещать 12000 тысяч зрителей

Будущий стадион "Автомобилиста" сможет вместить 12 тысяч болельщиков, сообщил ТАСС директор уральской команды Максим Рябков.

- В начале февраля был проведен семинар Континентальной хоккейной лиги, посвященный инфраструктурным вопросам и функционированию арен, где наши представители сделали доклад и получили рекомендации профильных специалистов касательно будущей арены - сказал Рябков. - Пока все идет по плану, но конкретных дат на данный момент нет. В хоккейной конфигурации стадион будет вмещать не менее 12 тысяч зрителей и 15 тысяч - в волейбольной.

На данный момент "Автомобилист" проводит свои домашние матчи в культурно-развлекательном комплексе "Уралец", рассчитанном на 5545 мест.

Подопечные Андрея Мартемьянова обеспечили себе первое место в Восточной конференции по завершении регулярного чемпионата КХЛ. Таким образом, в первом раунде плей-офф, который пройдет с 25 февраля по 10 марта, они встретятся с восьмой командой Востока. Сейчас на восьмом месте идет "Трактор".

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