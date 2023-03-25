Николишин рассказал, как Мальцев позвал его в «Динамо» на турнире «Золотая шайба»
Знаменитый хоккеист, чемпион мира Андрей Николишин, которому 23 марта исполнилось 50 лет, в эксклюзивном интервью «СЭ» поведал историю о том, как пришел в московское «Динамо» в 14-летнем возрасте.
«То, что меня «нашел» Александр Мальцев — не совсем правда. Я с Николаичем пересекался всего несколько раз. Все произошло благодаря моему первому тренеру. Мы играли по «Золотой шайбе» на районных соревнованиях, потом — на городских. С городских поехали на республиканские. В первый год в Микуне растаял лед, и соревнования отменили. На следующий год нам пришлось опять выигрывать район и город, потом победили на первенстве Республики Коми. И после этого поехали в Пензу на зональное первенство. Это все было в рамках «Золотой шайбы». Там были команды из Архангельска, Пензы — команд шесть там было. Первую игру мы проиграли Архангельску — 1:2 в группе. Это было наше первое поражение в жизни! Но в финале мы их все равно обыграли. Нас было только 10 человек и два вратаря, и всю игру я провел на льду — ни разу не менялся. Меня признали лучшим нападающим.
Мальцев приехал туда в качестве почетного гостя от ЦК ВЛКСМ. Он тогда только закончил играть. За год до этого он тренировал 1973-й год рождения в школе «Динамо». Все команды с ним фотографировались, его везде встречали, носили на руках. Ну поскольку меня признали лучшим, он подошел к Богатыреву и предложил попробовать меня в «Динамо». Буквально через неделю пришла телеграмма из Москвы — вызов на просмотр», — сказал Николишин.
Ранее Николишин рассказал, как тренировался в Воркуте при температуре «минус 45».
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|11
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|В
|П
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|1
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|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
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|86
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|68
|39
|29
|86
|4
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|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
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|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
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|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|25.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -