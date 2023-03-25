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Сегодня, 08:45

Николишин рассказал, как Мальцев позвал его в «Динамо» на турнире «Золотая шайба»

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
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Знаменитый хоккеист, чемпион мира Андрей Николишин, которому 23 марта исполнилось 50 лет, в эксклюзивном интервью «СЭ» поведал историю о том, как пришел в московское «Динамо» в 14-летнем возрасте.

«То, что меня «нашел» Александр Мальцев — не совсем правда. Я с Николаичем пересекался всего несколько раз. Все произошло благодаря моему первому тренеру. Мы играли по «Золотой шайбе» на районных соревнованиях, потом — на городских. С городских поехали на республиканские. В первый год в Микуне растаял лед, и соревнования отменили. На следующий год нам пришлось опять выигрывать район и город, потом победили на первенстве Республики Коми. И после этого поехали в Пензу на зональное первенство. Это все было в рамках «Золотой шайбы». Там были команды из Архангельска, Пензы — команд шесть там было. Первую игру мы проиграли Архангельску — 1:2 в группе. Это было наше первое поражение в жизни! Но в финале мы их все равно обыграли. Нас было только 10 человек и два вратаря, и всю игру я провел на льду — ни разу не менялся. Меня признали лучшим нападающим.
Мальцев приехал туда в качестве почетного гостя от ЦК ВЛКСМ. Он тогда только закончил играть. За год до этого он тренировал 1973-й год рождения в школе «Динамо». Все команды с ним фотографировались, его везде встречали, носили на руках. Ну поскольку меня признали лучшим, он подошел к Богатыреву и предложил попробовать меня в «Динамо». Буквально через неделю пришла телеграмма из Москвы — вызов на просмотр», — сказал Николишин.

Ранее Николишин рассказал, как тренировался в Воркуте при температуре «минус 45».

Андрей Николишин. «Если позовут тренером в КХЛ — не пойду. Освоить бюджет и набить карманы — не мое». Николишину — 50

Андрей Николишин
Хоккей
Александр Мальцев (хоккей)
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Николишин о хоккейном детстве: «В Воркуте тренировались в «минус 45»
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
3 - 1
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
3 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
3 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
1/4 финала конференции
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
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ЦСКА – Локомотив
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