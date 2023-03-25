Николишин пересказал веселый диалог Михаила Татаринова с молодым Алексеем Ковалевым
Знаменитый хоккеист, чемпион мира Андрей Николишин, которому 23 марта исполнилось 50 лет, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, что в советские времена в спорте присутствовали элементы дедовщины.
«Леха Ковалев начал играть в основе пораньше, он был очень силен индивидуально.
В раздевалке в Новогорске мы сидели с ним вместе. Все располагались на своих местах по кругу, а мы с Лехой — в центре на лавочках. У Коваля нога была 45 размера, он ее почему-то стеснялся. И потому носил 43-й, подгибал пальцы специально. Как-то его спросил защитник Миша Татаринов:
— Лех, какой у тебя размер?
Ковалев замялся.
— Ну, 45-й.
А у Татаринова был 38-й. Он — Лехе:
— Блин, тебе в подводном ориентировании можно без ласт участвовать, а ты в хоккей пришел!
Раньше в спорте была дедовщина. К тому же мы были еще совсем салагами — нам было по 16 лет. А в команде были Вожаков, Мышкин, Глушенков, Толя Семенов, Светлов, Сергей Яшин, Антипов, Зубрильчев, Леонов — звери-ветераны, многие из которых поиграли на мировых первенствах и олимпиадах. Вожаков, например, когда молодым пришел в «Динамо», был молчаливым, но сразу себя правильно поставил. Сказал: «Зовите меня просто: Бобби Орр». Попозже к команде подключили более молодых: Жамнова, Королева, Ильина, Карповцева, Якубова и других ребят», — сказал Николишин.
Ранее Николишин рассказал, как Александр Мальцев пригласил его в «Динамо» на турнире «Золотая шайба».
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ЦСКА - Локомотив
0 - 0
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|
Авангард - Сибирь
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|
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