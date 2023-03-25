Николишин о хоккейном детстве: «В Воркуте тренировались в «минус 45»

Знаменитый хоккеист, чемпион мира Андрей Николишин, которому 23 марта исполнилось 50 лет, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о детстве в родной Воркуте.

«В детстве я занимался волейболом, и мой одноклассник Коля Лебедев позвал в хоккей. Занимались мы на улице, в октябре у нас в городе уже был натуральный лед. Зимой температура падала еще ниже. Помню, что в «минус 45» мы точно тренировались. Выглядело это так: две пятерки играют на льду, еще две — греются в подвальной раздевалке. Потом меняемся. Так и бегали взад-вперед. Когда играешь, под шлем надеваешь шапку — это у кого были шлемы. Когда я начинал играть, у меня были только коньки, перчатки, щитки и... и все. Трусов, раковины, налокотников, нагрудника и шлема не было», — сказал Николишин.