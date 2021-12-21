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Николай Заварухин: «Опять обожглись во втором периоде»

19:55
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (0:2).

«Хороший первый период, имели два выхода 1 в 0, в пустые ворота не попали, вратарь вытащил. Опять обожглись во втором периоде, много было брака, неточностей, соперник добавил, из-за этого и проиграли», — приводит слова тренера сайт «Барыса».

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/khl-avtomobilist-barys-press-konferenciya-trenerov-video/

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Иван Шитик все материалы автора
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