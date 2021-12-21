Михайлис отметил игру «Барыса» в матче против «Автомобилиста»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис отметил игру команды в обороне в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:0).

«Первый период — равная борьба, много возможностей открыть счет у обеих команд, но здорово сыграли вратари. Во втором периоде завладели инициативой, очень долго находились в зоне соперника, угрожали, несколько голевых моментов, которые могли реализовать, забили один гол. В третьем периоде надежно сыграли в обороне, но не забывали и про атаку.

Вся команда сегодня здорово сыграла, Йони Ортио на ноль отстоял. Поздравляем его», — приводит слова тренера сайт «Барыса».