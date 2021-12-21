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Михайлис отметил игру «Барыса» в матче против «Автомобилиста»

19:52
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис отметил игру команды в обороне в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:0).

«Первый период — равная борьба, много возможностей открыть счет у обеих команд, но здорово сыграли вратари. Во втором периоде завладели инициативой, очень долго находились в зоне соперника, угрожали, несколько голевых моментов, которые могли реализовать, забили один гол. В третьем периоде надежно сыграли в обороне, но не забывали и про атаку.

Вся команда сегодня здорово сыграла, Йони Ортио на ноль отстоял. Поздравляем его», — приводит слова тренера сайт «Барыса».

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/khl-avtomobilist-barys-press-konferenciya-trenerov-video/

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Иван Шитик все материалы автора
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