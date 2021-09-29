Николай Кулемин получил травму в матче против «Автомобилиста»

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2). У форварда ушибленная рана верхней губы, рваная рана слизистой верхней челюсти. Ему наложили швы, сообщает «ГорОбзор.Ру».

В третьем периоде Кулемин провел на льду всего 16 секунд.

В 11 матчах у 35-летнего игрока семь голов, а также одна результативная передача.