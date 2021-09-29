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Николай Кулемин получил травму в матче против «Автомобилиста»

20:15
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Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2). У форварда ушибленная рана верхней губы, рваная рана слизистой верхней челюсти. Ему наложили швы, сообщает «ГорОбзор.Ру».

В третьем периоде Кулемин провел на льду всего 16 секунд.

В 11 матчах у 35-летнего игрока семь голов, а также одна результативная передача.

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/161249-stalo-izvestno-kakuyu-travmu-poluchil-kulemin

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Иван Шитик все материалы автора

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