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«Металлург» дома обыграл «Барыс»

19:27
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Магнитогорский «Металлург» выиграл у «Барыса» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никита Коростелев, Андрей Чибисов, Артем Земченок и Брендэн Лайпсик. У гостей забивали Керстис Валк, Мэттью Фрэттин и Коди Каник.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)

Голы: Валк — 3 (Михайлис, Дитц), 5:02 — 0:1. Фрэттин — 2 (Каник, Мусоров), 23:14 — 0:2. Коростелев — 6 (бол., Майе, Карпов), 24:36 — 1:2. Каник — 1, 27:12 — 1:3. Чибисов — 6 (Карри, Земченок), 39:19 — 2:3. Земченок — 1 (Майе, Маклюков), 43:50 — 3:3. Лайпсик — 4 (Хультстрем, Майе), 50:08 — 4:3.

Вратари: Олкинуора — Ортио.

Штраф: 13 — 10.

Броски: 37 (15+12+10) — 26 (5+11+10).

Судьи: Акузовский, Щенев.

29 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

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Евгений Петров все материалы автора

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