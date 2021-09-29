КХЛ: «Йокерит» — «Ак Барс», СКА — «Трактор» и другие матчи 29 сентября
09:15
В среду, 29 сентября, пройдут девять матчей регулярного чемпионата КХЛ.
«Металлург» — «Барыс». 17:00
«Салават Юлаев» — «Автомобилист». 17:00
«Йокерит» — «Ак Барс». 18:30
«Динамо» Мн — «Нефтехимик». 19:10
«Авангард» — «Сочи». 19:30
«Витязь» — «Локомотив». 19:30
«Динамо» Р — «Северсталь». 19:30
СКА — «Трактор». 19:30
ЦСКА — «Сибирь». 19:30
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
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