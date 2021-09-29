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КХЛ: «Йокерит» — «Ак Барс», СКА — «Трактор» и другие матчи 29 сентября

09:15
Болельщики «Йокерита». Фото ХК «Йокерит», vk.com/jokerit
Болельщики «Йокерита». Фото ХК «Йокерит», vk.com/jokerit
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В среду, 29 сентября, пройдут девять матчей регулярного чемпионата КХЛ.

«Металлург» — «Барыс». 17:00

«Салават Юлаев» — «Автомобилист». 17:00

«Йокерит» — «Ак Барс». 18:30

«Динамо» Мн — «Нефтехимик». 19:10

«Авангард» — «Сочи». 19:30

«Витязь» — «Локомотив». 19:30

«Динамо» Р — «Северсталь». 19:30

СКА — «Трактор». 19:30

ЦСКА — «Сибирь». 19:30

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ

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