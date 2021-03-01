«Нефтехимик» расторг контракты с тремя легионерами

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с Брэндоном Макмилланом, Линусом Юханссоном и Йонасом Энлундом, сообщает сайт клуба.

Нападающие пополнили состав команды по ходу завершившегося регулярного чемпионата КХЛ. Макмиллан провел 23 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков.

Энлунд принял участие в 39 играх и отметился 13 (3+10) баллами за результативность.

Юханссон защищал цвета «волков» в 19 поединках. На его счету 7 (3+4) очков.