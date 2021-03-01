«Нефтехимик» расторг контракты с тремя легионерами
19:56
Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с Брэндоном Макмилланом, Линусом Юханссоном и Йонасом Энлундом, сообщает сайт клуба.
Нападающие пополнили состав команды по ходу завершившегося регулярного чемпионата КХЛ. Макмиллан провел 23 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков.
Энлунд принял участие в 39 играх и отметился 13 (3+10) баллами за результативность.
Юханссон защищал цвета «волков» в 19 поединках. На его счету 7 (3+4) очков.
Дополнительная информация:
https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-rastorg-kontrakty-s-makmillanom-yukhanssonom-i-enlundom/
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