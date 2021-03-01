Нападающий «Барыса» Волк помещен в список травмированных
19:08
В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» 25 февраля нападающий «Барыса» Кертис Волк получил повреждение, сообщает сайт клуба.
В связи с этим, хоккеист помещен в список травмированных игроков. Форвард пропустит ближайшие матчи команды.
В нынешнем сезоне спортсмен сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 59 из 60 возможных матчей (не сыграл в последнем матче с «Авангардом»), набрав 29 (9+20) очков.
Дополнительная информация:
https://hcbarys.kz/news/item/kyortis-volk-perevedyon-v-spisok-travmirovannyh/
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