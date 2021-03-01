Нападающий «Барыса» Волк помещен в список травмированных

В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» 25 февраля нападающий «Барыса» Кертис Волк получил повреждение, сообщает сайт клуба.

В связи с этим, хоккеист помещен в список травмированных игроков. Форвард пропустит ближайшие матчи команды.

В нынешнем сезоне спортсмен сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 59 из 60 возможных матчей (не сыграл в последнем матче с «Авангардом»), набрав 29 (9+20) очков.